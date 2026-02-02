Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты
2946

От громких премьер до душевных концертов – все самое интересное на сценах города уже в нашей афише. Выбирайте, куда отправитесь сегодня.

Театр

Гастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"

Фото: пресс-служба

Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". В новой постановке действие вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны – мистической, страстной, полной соблазнов. На сцене звучат знакомые хиты в новых аранжировках и живом исполнении, которые продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать. Декорации, свет, звуко-визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, гастрономия – все это погружает зрителя в мир героев шоу. А за гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co.

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: каждую неделю со вторника по воскресенье
Билеты на сайте

Категория 12+

Симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА"

Фото: пресс-служба

Театр "ОДЕОН" представляет симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА", где прозвучат фантастические хиты маэстро в новом, неожиданном свете. Мероприятие проходит в сопровождении Imperialis Orchestra – коллектива музыкантов, завоевавших признание у широкой публики. Важной частью атмосферы театра является утонченная авторская кухня. Все посетители смогут насладиться welcome drink и легким закусочным сетом (изумрудные оливки, бархатный бабагануш с гранатом, сливочное лабне с вялеными томатами, итальянская чиабатта, чипсы с семенами льна). Устраиваясь за комфортными столиками, гости погрузятся в многогранный киномир Ханса Циммера.

Где: театр "ОДЕОН" (Малая сцена), г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: 6, 14 и 22 февраля
Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Фото: пресс-служба

Рок-мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести. А позже, восстав из пепла, становится символом надежды и сопротивления для угнетенного народа. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаевй, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 28 февраля в 20:00
Билеты на сайте

Категория 16+

"Игра в любовь или Непристойное предложение"

Фото: пресс-служба

Увлекательная музыкальная комедия по мотивам европейских фильмов. В доме Лаурентисов разворачивается самая настоящая вендетта. Обманутый муж случайно сталкивается с любовником своей жены и намеревается ему отомстить.Неожиданная встреча двух соперников запускает череду забавных и остроумных ситуаций, превращая особняк в "карнавал" интриг и недоразумений. Взаимоотношения между шестью героями раскрываются через юмор и страсть, яркие танцевальные номера и традиционные элементы водевиля.

Где: ЦДРИ (ул.Пушечная, д.9/6, стр.1)

Когда: 20 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Дракула

Фото: пресс-служба

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией. Фишка новой постановки – уникальные масштабные фехтовальные сцены, которые ставили настоящие легенды российского исторического кино.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 1 февраля в 20:00
Билеты на сайте

Категория: 16+

Спектакль "Снежный вальс"

Фото: пресс-служба

Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 26 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

"ИИстринские ведьмы". Промт на любовь

Фото: пресс-служба

"YAteatr" Ярославы Славской представит на сцене Театра в Хамовниках комедию нравов "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь". Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Где: Театр в Хамовниках (г. Москва, улица Хамовнический вал, дом 34)

Когда: 17 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Парфюмер"

Фото: пресс-служба

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства: с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 25 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

"Москва–Петушки"

Фото: пресс-служба

Режиссер Федора Малышева предлагает прочитать классическую "одиссею в электричке" не как историю о пьянстве, а как путешествие души – странствие по закоулкам бессознательного и поиску смысла. Поэма, написанная в 1969 году и опубликованная лишь спустя два десятилетия, сохраняет иронию и трагичность одновременно. Сценография Виктора Малышева предлагает зрительное решение, где электричка превращается то в реальную поездку, то в портал между миром живых и миром божественным.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 2 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Без Есенина"

Фото: пресс-служба

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 3 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Человек, который ждет"

Фото: пресс-служба

Недавняя премьера театра – спектакль, поставленный по роману Алессандро Барикко "Море-океан". Автора романа сравнивают с Айвазовским – он буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге. Спектакль "Человек, который ждет" — одновременно медитативная притча о смысле существования и напряженный психологический триллер. Действие разворачивается в таверне "Альмайер", где пересекаются судьбы нескольких центральных персонажей – у каждого свой путь, свои раны и свои тайны. Судьбы переплетаются, раскрывая страхи, желания и крошечные надежды, а ответ на вопрос о смысле жизни постепенно выкраивается из частиц их переживаний.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 4 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Гамлет"

Фото: пресс-служба

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в хладном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 4 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

Концерты

"Кармина Бурана" от "Русской Филармонии"

Фото: пресс-служба

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" представит обновленный проект "Кармина Бурана". В новой версии постановки великие художественные шедевры эпохи Возрождения обретут новую жизнь благодаря технологиям искусственного интеллекта. Зрители увидят анимированные версии полотен Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля: статичные репродукции наполнятся движением, раскрывая скрытые смыслы картин. Пространство зрительного зала трансформируется в уникальную мультимедийную галерею, где каждая картина органично интегрируется в музыкальную драматургию кантаты.

Где: Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Когда: 7 и 8 февраля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

Фото: пресс-служба

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Словом, спектакль однозначно станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8

Когда: 21 февраля, 12:00
Билеты на сайте

Категория 0+

Мюзикл для детей "Кот в сапогах"

Фото: пресс-служба

Эта постановка основана на знаменитой сказке Шарля Перро. Но в мюзикле присутствуют и неожиданные "сюрпризы", которые делают его еще более интересным. Спектакль наполнен музыкой из классических диснеевских мультфильмов. Это позволяет вовлечь маленьких зрителей в действо. Вообще, в мюзикле много интерактива: нередко героям требуется помощь зрителей – как детей, так и их родителей, которые станут частью захватывающих авантюр Кота в сапогах.

Когда: 22 февраля, 12:00

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8
Билеты на сайте

Категория 0+

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2026, 16:37
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрЗапрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 17/02Втр"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу