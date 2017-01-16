Против директора "Тодеса" возбудили дело за стрельбу

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после инцидента со стрельбой на проспекте Мира. Главным подозреваемым считается технический директор балета "Тодес" Антон Кись.
Мужчина попал под подписку о невыезде, передает РИА Новости. По предварительным данным, он выпустил в воздух 190 пуль из автоматического оружия.
К формированию своего рациона в это время года нужно относиться с особенной тщательностью
Популярный артист показал супругу в пикантном ракурсе
Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни
Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан