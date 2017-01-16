Против директора "Тодеса" возбудили дело за стрельбу

Московские правоохранители возбудили уголовное дело после инцидента со стрельбой на проспекте Мира. Главным подозреваемым считается технический директор балета "Тодес" Антон Кись.

Мужчина попал под подписку о невыезде, передает РИА Новости. По предварительным данным, он выпустил в воздух 190 пуль из автоматического оружия.