Карякин отомстил Карлсену в Катаре

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Катаре. После пяти партий Карякин единолично занимает первую строчку – пять очков. Всего на турнире будет сыгран 21 тур.