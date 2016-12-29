Карякин отомстил Карлсену в Катаре

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Катаре. После пяти партий Карякин единолично занимает первую строчку – пять очков. Всего на турнире будет сыгран 21 тур.
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