Террористы "ИГ" заживо сожгли двух турецких солдат

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" утверждает, что заживо сожгла двух пленных турецких солдат, передает издание Turkish Minute. Военнослужащие были взяты боевиками в плен в городе Аль-Баб на севере Сирии еще 29 ноября. Фотографии жестокой расправы террористы сами выложили в Сеть. Установлены личности турецких солдат – сообщается, что их звали Фетхи Шахин и Сефер Тас. Казнь была совершена после того, как 16 турецких солдат были убиты и 31 – ранены после прямого боевого столкновения с "ИГ" в Аль-Баб.