Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы

Остановки сделали ближе к метро и важным городским объектам.

Два новых магистральных маршрута свяжут Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы. Изменения вступят в силу с 9 августа.

Так, вместо автобусного маршрута Т64 появится М64. Автобусы станут ходить от станции метро «Выхино» и в район Ивановское. Кроме того, маршруты Т74 и № 232 объединятся в новый маршрут М74. В рамках этого пути электробусы будут следовать от станции Курьяново второго Московского центрального диаметра (МЦД) до станции Новогиреево МЦД-4 через шесть районов столицы, восемь станций метро и МЦД.

У новых маршрутов будет общий участок между станцией метро «Выхино» и остановкой «Управа района Вешняки». Таким образом горожане получили возможность делать удобную пересадку с одного магистрального маршрута на другой. Причем пересадка может быть бесплатной, если пассажир перейдет на другой маршрут или вернуться на тот же, чтобы продолжить следование далее, в течение 90 минут с момента посадки. Чтобы активировать эту функцию, нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт» и оплатить первую поездку. Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Обслуживать пассажиров здесь будут около 40 современных автобусов и электробусов российского производства. Благодаря оптимизации маршрутов общественный городской транспорт будет подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам. При этом москвичи и гости столицы смогут комфортнее и быстрее передвигаться между районами и округами.

Помимо этого, с 9 августа маршрут Т30 начнет работать под № 650. Трасса маршрута не изменится.

Москва развивает наземный городской транспорт по поручению мэра Сергея Собянина. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к созданию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.