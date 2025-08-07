Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Четверг 7 августа

Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы

93

Остановки сделали ближе к метро и важным городским объектам.

Два новых магистральных маршрута свяжут Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы. Изменения вступят в силу с 9 августа.

Так, вместо автобусного маршрута Т64 появится М64. Автобусы станут ходить от станции метро «Выхино» и в район Ивановское. Кроме того, маршруты Т74 и № 232 объединятся в новый маршрут М74. В рамках этого пути электробусы будут следовать от станции Курьяново второго Московского центрального диаметра (МЦД) до станции Новогиреево МЦД-4 через шесть районов столицы, восемь станций метро и МЦД.

У новых маршрутов будет общий участок между станцией метро «Выхино» и остановкой «Управа района Вешняки». Таким образом горожане получили возможность делать удобную пересадку с одного магистрального маршрута на другой. Причем пересадка может быть бесплатной, если пассажир перейдет на другой маршрут или вернуться на тот же, чтобы продолжить следование далее, в течение 90 минут с момента посадки. Чтобы активировать эту функцию, нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт» и оплатить первую поездку. Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Обслуживать пассажиров здесь будут около 40 современных автобусов и электробусов российского производства. Благодаря оптимизации маршрутов общественный городской транспорт будет подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам. При этом москвичи и гости столицы смогут комфортнее и быстрее передвигаться между районами и округами.

Помимо этого, с 9 августа маршрут Т30 начнет работать под № 650. Трасса маршрута не изменится.

Москва развивает наземный городской транспорт по поручению мэра Сергея Собянина. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к созданию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

7 августа 2025, 13:03
Фото: АГН Москва/ Новосильцев Артур
mos.ru✓ Надежный источник

Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году

Значительная часть запланированных работ уже выполнена. В Москве реализуется программа комплексного благоустройства, которая включает в себя обновление столичных улиц в отдаленных от центра районах города.

Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа

Те, кто только мечтают завести питомца, могут найти пушистого друга прямо на площадке фестиваля. Фестиваль «Моспитомец» пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа в рамках летнего клуба «Москва».

В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году

По просьбам москвичей сотрудники ЦОДД также перенастраивают режим работы действующих светофоров. Регулировать движение на перекрестках и пешеходных переходах в Москве помогают более 64 тысяч светофоров.

"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030"

В последний месяц лета в Москве по традиции проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего.

В Москве проходит плановый ремонт подъездов многоквартирных домов

До зимы предстоит обновить еще около пяти тысяч подъездов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году сделали косметический ремонт почти 11 тысяч подъездов жилых домов.

