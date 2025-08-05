В Москве проходит плановый ремонт подъездов многоквартирных домов

До зимы предстоит обновить еще около пяти тысяч подъездов.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году сделали косметический ремонт почти 11 тысяч подъездов жилых домов. Это 68% от запланированного объема на текущий год. Скоро жители еще пяти тысяч подъездов в столице будут радоваться свежему ремонту.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, содержание в нормативном состоянии подъездов жилых домов находится на особом контроле города. Более того, за минувшие годы в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта таких помещений. Соответствующие плановые работы проводятся постоянно. Так, на 2025 год запланированы работы более чем в 16 тысячах подъездов, из них около 11 тысяч к настоящему моменту уже отремонтировано.

В перечень обязательных работ входит косметический ремонт: покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости мастера приводят в порядок оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, ремонтируют перила, ступени, другие поврежденные элементы и конструкции, а также меняют таблички этажности и осветительные приборы. Электрическую проводку укладывают в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики.

Традиционно период ремонтов в подъездах жилых домов начинается весной, когда световой день увеличивается, на улице становится теплее и можно открывать окна и входные двери для проветривания и качественной покраски. Завершаются плановые ремонты, соответственно, до наступления зимнего сезона. О датах начала ремонта москвичей предупреждают заранее, сообщения об этом размещают на информационных стендах и в местах общего пользования. На время работ в приквартирных холлах жителям рекомендуют укрыть двери в квартиры пленкой или бумагой, чтобы на них не попадали случайно капли краски при окрашивании стен и потолка.

Ремонтные работы в столичных многоквартирных домах в этом году начались в самом начале марта. В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в общей сложности свыше 16,2 тысячи подъездов жилых многоэтажек.