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Москвичей пригласили в проект по улучшению транспортной инфраструктуры

Москвичей пригласили в проект по улучшению транспортной инфраструктуры
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Пассажиров просят ответить на вопросы и поделиться своими рекомендациями.

Москвичи могут повлиять на развитие транспортной инфраструктуры в столице, улучшить качество обслуживания пассажиров и даже внести изменения в маршрутную сеть. Для этого нужно принять участие в опросе о работе наземного транспорта Москвы, который организовал Дептранс. Желающие могут отсканировать специальный куар-код, расположенный в салоне электробусов и автобусов, и ответить на несколько вопросов.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, одной из задач столичных властей, которую поставил мэр Сергей Собянин, является улучшение качества пассажирского обслуживания. Чтобы передвижение по городу стало удобнее и комфортнее, пассажиров просят принять участие в опросе, оценить совершенную поездку на наземном транспорте, оценить существующую маршрутную сеть, рассказать об особенностях своего пути от дома до остановки.

Системная работа на основании реальной обратной связи от пассажиров ведется по всему городу. Куар-коды, по которым пассажиры могут перейти на страницу опроса с помощью своего смартфона, можно найти возле кабины водителя в салонах автобусов и электробусов, а также над накопительной площадкой. Кроме того, специальные опросные плакаты размещены на придомовых досках в Отрадном и Лосиноостровском районах. Эти районы выбраны в связи с потенциалом развития маршрутной сети в них.

Опрос бессрочный, пройти его можно в любой момент. Он поможет городу оставаться с жителями на связи и учитывать их пожелания. Все ответы будут обработаны и учтены в будущих корректировках инфраструктуры. По результатам анализа ответов также будет проводиться улучшение работы транспорта в столице, заверили в Дептрансе.

Большое внимание, которое уделяется в Москве модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава, соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках нацпроекта Москва также приступила к развитию Центрального транспортного узла, который станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

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30 июня 2025, 14:27
Фото: mos.ru
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