Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале

Ушел из жизни артист советского кино Тесты Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Пятница 27 июня

14:00Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году 13:02Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию 12:28Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны" 12:18Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале 12:01Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру 10:49Не стало выдающегося деятеля культуры – коллеги и ученики оплакивают наставницу 10:05Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда 08:52Огромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин 06:42Выдающегося режиссера не стало в его день рождения – еще одна потеря для общества 03:10Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся 00:36Что нельзя делать 27 июня, в Елисей Гречкосей, чтобы не притянуть неудачу 18:09Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 18:01Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это 16:41ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев 15:49Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости 15:47Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади 14:44"Новых адресов счастья" в Москве стало больше 14:33Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ 14:25В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро" 13:57Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи 13:30Общеобразовательные школы Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой 13:17Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем 12:22На строящейся станции метро "Академическая" начался монтаж панно в честь 300-летия РАН 12:20Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой 12:04Для съемок сериала о любви Маяковского и Лили Брик в кинопарке "Москино" проложили трамвайные пути 11:32В жилом фонде Москвы проходит плановая замена лифтов 11:29"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака 10:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре 10:51Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех 10:10Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников 09:37Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ 06:28Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 03:14Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить 00:17Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 18:19ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 17:50Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества 17:28Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!" 16:00От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ 15:27Когда рай подводит: как зарабатывают на наивности богатых туристов в Таиланде 14:01Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом 13:40Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца 13:00Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы 12:48Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни 12:00После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи 11:26Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство 11:08Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 10:59Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют 10:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле 10:04Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом 09:31В Москве откроют еще два центра ментального здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале

Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале
101

Посетителей ждут гастрономические изыски, фильмы Болливуда, встречи с наставниками по йоге и аюрведе и многое другое.

Гостеприимная Москва в очередной раз распахивает двери перед дружественными народом Индии. Десятый тематической фестиваль «День Индии» состоится с 14 по 17 августа и будет посвящен индийскому наследию в сердце России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основные мероприятия пройдут в ландшафтном парке «Остров мечты». Там будет работать более 25 тематических зон, свыше 40 гастрономических точек и 150 представителей традиционной ярмарки. Посетители фестиваля смогут познакомиться с индийской культурой во всем ее многообразии: от кинематографа до шахмат, от йоги до праздника Холи.

На тематических площадках профессиональные педагоги проведут семинары по йоге и аюрведе, а на кулинарных мастер-классах научат готовить традиционные индийские блюда. Все четыре дня будет работать зона с красками холи.

Кроме того, гостей ждут танцевальные и вокальные номера. Дети и взрослые попробуют свои силы на шахматном чемпионате. Каждый день будут проходить кинопоказы шедевров и новинок Болливуда.

На субботу, 16 августа, запланирован праздник Джанмаштами, а завершит праздничную программу в воскресенье, 17 августа, красочный фестиваль колесницы Ратха-ятра.

Непременная часть Дней Индии – гастрономия и ярмарка товаров, в том числе ручной работы. Более 150 участников предложат гостям фестиваля специи, украшения, ткани, косметику. Богатство национальных блюд представят в 40 ресторанных зонах. Специальная позиция в меню — спелое манго, доставленное прямо из Индии.

Большим событием станет открытие зоны Маха Кумбха Мела в Москве: у гостей появится уникальная возможность узнать больше об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.

Столичные школьники любого возраста, как и учащиеся 1-11 классов из других регионов страны, смогут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Маха Кумбха Мела в Москве: детский взгляд». Прием заявок продлится с 1 июня по 31 июля. Победители получат памятные призы.

Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июня 2025, 12:18
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году

Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году
Исторический облик парковой зоны будет максимально сохранен. На северо-востоке Москвы начались работы по благоустройству территории усадьбы Виноградово, которая внесена в список объектов культурного наследия и произведений садово-паркового искусства регионального значения.

Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади

Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади
Звездные фигуристы, сменив коньки на ролики, каждые летние выходные выступают в патриотическом шоу. Уникальную программу «Дневник памяти» на площадке «Зеленого маркета» проекта «Сделано в Москве» в рамках проекта «Лето в Москве» представил коллектив театра под руководством Петра Чернышева и Татьяны Навки.

"Новых адресов счастья" в Москве стало больше

"Новых адресов счастья" в Москве стало больше
Перечень площадок для выездной регистрации брака пополнили территории фестивалей проекта "Лето в Москве". Столичный свадебный проект «Новые адреса счастья» расширяет горизонты.

В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро"

В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро"
Горожане и туристы смогут узнать имена новых талантливых художников, а начинающие мастера – получить отзыв на свои работы от большой аудитории. В столице появилась новая художественная галерея.

Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи

Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи
Праздничная программа объединяет 250 мероприятий на разных площадках по всему городу. В субботу, 28 июня, россияне будут отмечать День молодежи.

Выбор читателей

26/06ЧтвОстались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой 25/06СрдТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 26/06ЧтвНе стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 26/06ЧтвЕще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 26/06ЧтвТест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 26/06ЧтвОбманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости