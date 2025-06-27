Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале

Посетителей ждут гастрономические изыски, фильмы Болливуда, встречи с наставниками по йоге и аюрведе и многое другое.

Гостеприимная Москва в очередной раз распахивает двери перед дружественными народом Индии. Десятый тематической фестиваль «День Индии» состоится с 14 по 17 августа и будет посвящен индийскому наследию в сердце России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основные мероприятия пройдут в ландшафтном парке «Остров мечты». Там будет работать более 25 тематических зон, свыше 40 гастрономических точек и 150 представителей традиционной ярмарки. Посетители фестиваля смогут познакомиться с индийской культурой во всем ее многообразии: от кинематографа до шахмат, от йоги до праздника Холи.

На тематических площадках профессиональные педагоги проведут семинары по йоге и аюрведе, а на кулинарных мастер-классах научат готовить традиционные индийские блюда. Все четыре дня будет работать зона с красками холи.

Кроме того, гостей ждут танцевальные и вокальные номера. Дети и взрослые попробуют свои силы на шахматном чемпионате. Каждый день будут проходить кинопоказы шедевров и новинок Болливуда.

На субботу, 16 августа, запланирован праздник Джанмаштами, а завершит праздничную программу в воскресенье, 17 августа, красочный фестиваль колесницы Ратха-ятра.

Непременная часть Дней Индии – гастрономия и ярмарка товаров, в том числе ручной работы. Более 150 участников предложат гостям фестиваля специи, украшения, ткани, косметику. Богатство национальных блюд представят в 40 ресторанных зонах. Специальная позиция в меню — спелое манго, доставленное прямо из Индии.

Большим событием станет открытие зоны Маха Кумбха Мела в Москве: у гостей появится уникальная возможность узнать больше об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг.

Столичные школьники любого возраста, как и учащиеся 1-11 классов из других регионов страны, смогут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Маха Кумбха Мела в Москве: детский взгляд». Прием заявок продлится с 1 июня по 31 июля. Победители получат памятные призы.

Все мероприятия бесплатные, вход на фестиваль свободный.