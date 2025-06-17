В московском водоеме заметили краснокнижного тритона

Маленькое земноводное очень чувствительно к состоянию окружающей среды.

Редкая для городских условий амфибия – тритон обыкновенный – была замечена этим летом в естественном водоеме Бескудниковского района на севере Москвы. Данную информацию уже проверили и подтвердили специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Животное занесено в Красную книгу Москвы.

По словам биологов, встретить тритонов на природных территориях Москвы – большая удача, поскольку эти маленькие земноводные очень чувствительны к внешним факторам и капризны в выборе среды обитания. Сохранение этих амфибий в среде обитания свидетельствует о сбалансированном состоянии столичной экосистемы.

Тритон обыкновенный, который водится в России, во взрослом возрасте имеет длину от четырех до 10 сантиметров. Его окрас варьируется от оливкового до коричнево-бурого цвета. Во время брачного периода весной и в начале лета спины самцов украшены гребнем, что делает их похожими на маленьких сказочных драконов.

В водной фазе жизненного цикла взрослые тритоны и их личинки активны днем и в начале ночи, но умело прячутся в водной растительности, что делает их практически незаметными. Во второй половине лета эти амфибии переходят к наземному образу жизни и проявляют активность в ночное время суток. На суше они предпочитают прятаться под бревнами, камнями и в листве.

Обыкновенные тритоны встречаются на территории Москвы в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий» и «Тушинский», а также в лесопарке «Кусково». В водоеме Бескудниковского района тритон был обнаружен летом прошлого года. Тот факт, что это земноводное зафиксировано здесь и в 2025 году, подтверждает, что это не единичный случай, а результат планомерной работы экологов и властей столицы по сохранению и улучшению природной среды в мегаполисе.

Ранее в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города напомнили москвичам и гостям столицы, что при встрече с ранеными или нуждающимися в специализированном медицинском уходе зверями и птицами следует незамедлительно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7(495)777⁠-77⁠-77.