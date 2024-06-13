В Москве состоится фестиваль "Времена и эпохи"

В каждом столичном округе площадка будет посвящена определенному историческому периоду.

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в 12-й раз. Он охватит почти весь город. Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Москве». В каждом столичном округе площадку сделают тематической. Она будет посвящена конкретному историческому периоду.

Площадка на Профсоюзной улице поможет гостям окунуться в атмосферу 1930-х годов. Людям покажут, как развивались технологии. Посетителям предстоит узнать, как выглядел образцовый железнодорожный вокзал, как электричество становилось неотъемлемой частью жизни людей. Все желающие смогут научиться работать с телеграфом или укладывать шпалы.

На фестивальную площадку, расположенную на бульваре Дмитрия Донского, приглашают желающих узнать о самолетах и 40-х годах прошлого века. Гостям расскажут о героических подвигах участников Великой Отечественной войны. На мастер-классах участники смогут пройти парашютную подготовку и научиться передавать информацию посредством телеграфной связи.

Площадка на улице Теплый Стан посвящена эпохе Петра I. Участникам предстоит услышать истории о годах правления императора, который смог полностью изменить расстановку политических сил в Европе. При его правлении российская земля простиралась до Польши. На обучающих занятиях гостей научат основам барочных танцев.

Площадку на Ореховом бульваре рекомендуется посетить тем, кто мечтает узнать больше о XIX веке. Гости смогут окунуться невероятную атмосферу того времени. В рамках мастер-классов пройдут занятия по вышивке и изготовлению фотографий на специальной металлической пластине.

Площадка на Коптевском бульваре посвящена победам Александра Суворова. Гостей научат заряжать мушкет и раскроют секреты штыкового боя. Все желающие смогут примерить солдатский мундир, написать письмо на бумаге перьевой ручкой и запечатать его в конверт сургучом. В это же время на бульваре музыкальные коллективы исполнят произведения на клавесине и других инструментах.

«Времена и эпохи» — один из самых масштабных фестивалей «Московских сезонов».