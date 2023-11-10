Московские автобусы и электробусы готовят к зиме

В водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.

В Москве функционирует огромный парк городского наземного транспорта, который обеспечивает жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. Комфорт безопасность пассажиров – приоритет в работе столичных властей, поэтому технику заблаговременно готовят к зиме.

Московские автобусы и электробусы готовят к сезону холодов, проверяя работу систем отопления и климат-контроля, а также осматривая уплотнители дверей, окон и люков. Кроме того, на улицы города выходят дополнительные транспортные средства, чтобы пассажиры меньше ожидали на остановках.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, 120 дополнительных автобусов и электробусов будут запущены на особенно востребованные маршруты столицы.

"Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой", – отметил Максим Ликсутов.

Кстати, специалисты готовят к зиме не только саму технику, но и водителей общественного транспорта. В частности, проводят теоретические и практические занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.

Чтобы городской наземный транспорт не застрял по пути из-за снегопада, параллельно в Москве готовят специальные реагенты и коммунальную технику.

Как ранее рассказывали "Дни.ру", коммунальная техника столицы уже переведена на зимний режим работы. Машины заблаговременно прошли проверку, а при необходимости – ремонт.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

Кроме того, на особо опасные участки МКАД и ТиНАО, как и в прошлые годы, будут направлены тягачи для круглосуточного дежурства. Кстати, весь парк столичной коммунальной техники прошел диагностику еще летом. Специалисты заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы.