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Строительство Троицкой линии московского метро ведется сразу на четырех участках

Строительство Троицкой линии московского метро ведется сразу на четырех участках

С каждым днем Троицкая линия метро приближается к Новой Москве
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В столице продолжается строительство Троицкой линии метро. Сейчас работы ведутся сразу на четырех участках, а пятый (от "Коммунарки" в Троицк) находится на стадии разработки, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на начальном этапе строительства находятся участки "ЗИЛ" – "Крымская" и "Крымская" – "Новаторская". Отрезок "Новаторская" – "Бачуринская" готов на 62%. Участок "Бачуринская" – "Коммунарка" построен на 59%.

Запуск четырех участков Троицкой линии, общая длина которых составит 25 километров, запланирован на конец 2024 года. Пятый отрезок длиной 14,6 километров – от "Коммунарки" до "Троицка" – будет готов предположительно в 2027 году, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

40-километровая Троицкая линия возьмет свое начало на станции "ЗИЛ". Там будет пересадка на Московское центральное кольцо и будущую Бирюлевскую линию.

К слову, сейчас ведется проектирование первого участка Бирюлевской линии. Как только проект планировки территории утвердят, его начнут согласовывать с Московским метрополитеном.

Уже известно, что на первом участке Бирюлевской ветки будут пересадки на Замоскворецкую (станция "Технопарк"), Троицкую ("ЗИЛ") и Большую кольцевую ("Кленовый бульвар") линии. Также рассматривается вариант строительства строительства участка, который соединил бы Бирюлевскую и Замоскворецкую линии.

К слову, в этом году состоится запуск последних девяти станций Большой кольцевой линии: "Варшавская", "Каширская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники", "Текстильщики", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Таким образом, самое большое метрокольцо в мире официально замкнется. Пока открыты 22 станции из 31.

Ранее сообщалось, что на станции "Текстильщики" полностью смонтировали пути, а на "Нагатинском Затоне" начали монтировать гигантскую щуку. А еще в московском метро появятся траволаторы, о чем тоже писали "Дни.ру".

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 16:46 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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