Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии

Несколько лет назад столица переживала настоящий бум паназиатской кухни. Заведения в таком формате открывались едва ли не каждую неделю. Но как нередко бывает в таких случаях, в бесконечной премьерной суете самым интересным проектам порой недоставало внимания равно экспертов и гостей – слишком много всего было.



Сегодня ситуация изменилась. К паназии обращаются совсем нечасто, зато делают это взвешенно и осмысленно, а такие проекты сразу видны. Вот и ресторан Moon быстро попал в поле зрения заинтересованной публики.

Речь идет о проекте на Новинском бульваре. Заведение открылось в конце декабря, однако уже в марте в силу ряда объективных обстоятельств здесь пришлось заменить шефа. Руководить кухней пригласили Марка Шаха Акбари, хорошо известного столичным гастроэнтузиастам по работе в Folk и Sybarite. Он привел с собой команду поваров из Китая, ранее не работавших в России, полностью переделал меню и, по сути, заново перезапустил ресторан. Общая паназиатская концепция осталась прежней, однако ее конкретное наполнение получилось предельно авторским.

В меню тринадцать разделов – от raw, закусок, салатов и супов до суши, кушияки и ясаиробата. Каждая позиция так или иначе опирается на богатое гастрономическое наследие стран Юго-Восточной Азии. Но традиционных блюд в строгом смысле слова здесь почти не найти, за исключением, может быть, мапо тофу с ломтиками телятины и сибулетом, да цыпленка гунбао с устричным унаги. Все остальное переосмыслено и пересобрано.

Так осидзуси (прессованные суши) делаются из тунца, лосося, гребешка и угря унаги, а в качестве основы используется рис косиибуки, приправленный саке, рисовым уксусом мицуканом и водорослями комбу. Хендроллы начиняются фуагра и крабовым мясом под соусом из конопли и пяти видов красного перца. Удон дополнен грибами шимиджи и говяжьими щечками-кацу в панировке. А шашлычки-кушияки, которые жарятся на робате, сконструированы, например, из говяжьего ребра, речного угря унаги и соуса кидзамивасаби или из осьминога, папайи и топинамбура в соусе мисо.

В самостоятельном разделе представлены специалитеты от шеф-повара, такие как суши сет Nikkei&Chifa, плато сашими с шисо, икрой и цветами из арбузной редьки, гуакамоле с черной икрой и трюфелем, а также стейк вагю со спаржей и густо уваренным соусом шисо.

В меню, разумеется, не обошлось без лепешек-роти – визитной карточки Марка. Здесь их подают с угрем и ананасом кимчи, с телятиной и бок-чой, с креветками икимчи томатом и другими начинками.

Раздел десертов вопреки обыкновению заслуживает отдельного упоминания. Включенные в него позиции исполнены не менее креативно, чем блюда из основного меню. Так деликатный японский пудинг на основе сливок и бобов тонка сделан в виде вымышленного персонажа лисички Tsukii.Lava, укрытая пиробумагой в виде воронки, сначала неистово пылает на глазах у гостя, затем образовавшийся кратер в виде шоколадного кекса на крамбле из пекана поливают сливочно-шоколадной «лавой» и только после этого сервируют. А фирменный Moon в виде шоколадной сферы таит в своих недрах бисквит из матчи, воздушный мусс из кешью и фисташек и желе из юдзу и абрикоса.

Средний счет – 5 тысяч рублей.

