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Понедельник 26 июня

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Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик

Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик
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За последний год в Москве сформировался устойчивый тренд на неевропейскую кухню. Чаще всего появлялись проекты с акцентом на ближневосточные гастрономические традиции в широком смысле слова – от Марокко до Ирана.

Очевидно, потому что именно в этот макрорегион сегодня направлен основной турпоток из России. Напротив, популярная некогда паназия, экспериментирующая преимущественно со вкусами Юго-Восточной Азии, будто бы ушла в тень. Но, возможно, уже совсем скоро она возьмет реванш, а перезапуск на новой площадке ресторана Mr. Lee – наглядное тому подтверждение.

Речь идет о проекте известного российского ресторанного трендсеттера Аркадия Новикова, который буквально на днях открыл свои двери на Поварской. Некогда заведение с таким же названием располагалось напротив ЦУМа, теперь же прописалось в стенах городской усадьбы Соллогуба. Новиков – визионер, который загодя чувствует колебания рынка.

Фото: пресс-служба ресторана Mr. Lee

Каждый его проект нацелен на ближайшее будущее и Mr. Lee, очевидно, не стает исключением. В основе концепции – китайская кухня, дополненная элементами тайской, японской, малазийской и сингапурской. Получился целый гастроматерик – вполне в духе Новикова. За наполнение этого пространства смыслами и вкусами отвечает шеф-повар Ли Чжан с командой опытных китайских поваров.

Фото: пресс-служба ресторана Mr. Lee

В меню представлено больше 80 позиций – от raw до десертов, поэтому для полноценного гастропутешествия можно выстроить практически любой маршрут. Например, переместиться в Страну восходящего солнца – с креветками васаби, сашими из тунца аками, супом из акульих плавников, тофу мало, рисовой лапшой и угрем на гриле.

Фото: пресс-служба ресторана Mr. Lee

Или заглянуть в Сингапур – с овощными спринг роллами, салатом с крабом и манго, фалангой краба в перечном соусе или лапшой с соусом карри. Или предаться теплым воспоминаниям о благословенном Таиланде – с креветками в кукурузных хлопьях, отличным том ямом и лапшой с лобстером. Или остаться в Поднебесной, изучая ее внимательно и неторопливо – с салатом из свиных ушей, кисло-острым супом, разнообразными дим самами, курицей по-сычуаньски, ярко-пряным карпом в кисло-сладком соусе и, конечно, уткой по-пекински.

Фото: пресс-служба ресторана Mr. Lee

Утку, кстати, доставляют из Китая – у птицы, взращенной на тамошних кормах, мясо получается куда более нежным и сочным. Так что игра стоит свеч. С десертами выбор не такой богатый, но здесь найдутся и жареное молоко с апельсиновым соусом, и ананас в карамели, и ну ми джи с разными начинками, и даже авторский чизкейк с сычуаньским перцем.

Средний счет – 5 000 рублей.

26 июня 2023, 18:33
Фото: пресс-служба ресторана Mr. Lee
Дни.ру✓ Надежный источник

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