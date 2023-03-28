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Вторник 28 марта

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Зависимость от импорта: почему весной растут цены на фрукты и овощи

Зависимость от импорта: почему весной растут цены на фрукты и овощи
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Плодовоовощная продукция весной не всем становится по карману.

Каждому хочется порадовать себя сочными салатами из овощей или фруктов. Особенно весной, когда просыпается вся природа и организм буквально сигналит о желании получить побольше витаминов.

Но раз за разом каждый из нас, приходя в магазин, сталкивается с тем, что цифры на ценниках на овощи и фрукты вновь изменились. Почему же весной растут цены на фрукты и овощи? Ответить на этот вопрос портал Ura.ru попросило генерального директора ИА Infoline Ивана Федякова.

Эксперт сообщил, что в настоящее время цены в основном растут в категории фруктов и овощей. Этот сектор наиболее чувствителен к сезонным изменениям в ценах. Ограниченные возможности хранения фруктов и овощей в России приводят к тому, что собственный урожай продают по низкой цене осенью, когда на рынке оказывается избыток продукции. Весной же вся Россия ощущает зависимость от импорта.

Аналитик отмечает, что многое в этот период приходится завозить из-за границы. Поэтому даже на такие продукты как картофель, который может быть легко выращен в России, весной может существенно повлиять импорт. Например, на рынке появляется египетский картофель, который обычно стоит значительно дороже из-за транспортных расходов и курсовых колебаний. Это объясняет, почему цены на продукты питания весной обычно растут.

К слову, согласно опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение", почти половина россиян (47%) считает, что за последний месяц цены на продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем раньше. А 23% опрошенных уверены, что темпы роста цен еще увеличатся, в то время как 45% оптимистично считают, что цены останутся на прежнем уровне.

28 марта 2023, 08:20
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

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