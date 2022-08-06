В мясном ресторане сделали ставку на чистый вкус

Мясные рестораны в Москве открываются нечасто. С моноконцептом работать сложно – слишком ограничены возможности для гастрономического самовыражения, да и убежденная плотоядность в наши ЗОЖные времена не то, чтобы сильно в моде. Тем не менее, в столице все еще найдется немало людей, которые искренне любят мясо, отлично в нем разбираются и высоко ценят качество исходного продукта. И небольшой ресторан Marmo, открывшийся на Сретенке, они скорее всего заметят.



прочитано 136 раз