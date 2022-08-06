В мясном ресторане сделали ставку на чистый вкус

Речь идет о новом проекте сооснователя Primebeef Ильи Ниценко, который появился на месте бывшей академии того же бренда. Понятно, что в Marmo все так или иначе вращается вокруг мяса и даже более конкретно – вокруг мраморной говядины.
Тем не менее это не стейк-хаус, хотя стейки в меню тоже есть, но конструкция куда более затейливая. Во-первых, акцент сделан на то, чтобы в любом блюде максимально сохранить и подчеркнуть оригинальный мясной вкус. А во-вторых, здесь последовательно реализуется концепция nose-to-tail, ориентированная на разумное использование практически всех пригодных для еды частей и органов животного. Ибо, по словам Ниценко, выращивать бычков только ради стейков – значит относиться одинаково неуважительно и к животным, и к людям.
Меню получилось компактным – несколько видов raw-позиций, закусок и горячего. В первой части отметим приправленный горчичным соусом тартар на тосте и нежнейшее карпаччо с шнитт-луком и виски-соусом, придающим всему блюду пикантную торфяную нотку.
Во второй непременно стоит обратить внимание на слегка обработанный горекой татаки стриплойн с понзу и деликатные говяжьи хвосты кацу со сливовым дипом и айоли кимчи.
В третьей – помимо собственно стейков весьма внушительного размера – отлично смотрятся так называемые «разобранные» стейки, например, сердце рибая со спаржей, кофейный флэт айрон с брокколи-гриль и кэп-стейк с припущенным на гриле романо, а еще язычки с печеным картофелем и муссом из сельдерея.
Для тех, кто категорически не ест мяса, но не прочь провести время за бутылочкой вина в уютном месте и в хорошей компании, найдутся зеленый салат с брокколи и авокадо, дивная и на самом деле больше похожая на легкий десерт карамелизованная морковь с тофу, приготовленные на гриле перцы рамиро, а также камчатский краб с пакчой и муссом из горошка.
Раздел десертов в Marmo чисто символический, но за яблочным гратеном без капельки теста в этот мясной ресторан, пожалуй, можно и вернуться.
Средний счет – 5 тысяч рублей.
Андрей Суворин