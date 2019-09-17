Рецепт салата с лисичками и сыром

Шеф-повар ресторана Uhvat Виктор Белей поделился с "Дни.ру" рецептом сезонного, заряжающего витаминами салата с лисичками.
Вам понадобится (на одну порцию): 50 граммов микс-салата, 20 граммов свежего огурца, 40 граммов желтых и розовых томатов, 50 граммов сыра халуми, 40 граммов лисичек, 5 граммов лука Шалот, 2 грамма чеснока, 3 грамма микса зелени, 30 граммов заправки соевая аджика.
Для заправки: 20 граммов растительного масла, 30 граммов майонеза, 15 граммов дижонской горчицы, 10 граммов устричного соуса, 10 граммов острой аджики.
Способ приготовления
Лисички предварительно нужно порезать и обвалять в муке. После этого обжариваем на двух разных сковородах лисички и сыр халуми. Для приготовления заправки перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.
Выкладываем на тарелку порезанные овощи, микс салат, после – лисички и сыр.
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