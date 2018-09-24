Kurumba: Развенчиваем мифы о Мальдивах

Kurumba Maldives – отель, подаривший миру те Мальдивы, которые мы знаем сегодня. Если бы не один поверивший в себя мальдивец и его друг из Италии, мы вряд ли бы узнали о невероятной красоте крошечных островков в Индийском океане.

"Курумба" – самый первый отель, появившийся на Мальдивах. Это произошло в 1972 году. В те времена об островном государстве в Индийском океане мало кто знал, иностранцы просто не имели возможности попасть на Мальдивы, в стране не было аэропорта – лишь небольшая, построенная добровольцами, взлетно-посадочная полоса на ближайшем к Мале острове Хулуле.

Когда эксперты Программы развития ООН анализировали Мальдивы, они пришли к выводу, что туризм в республике никогда не добьется успеха. Видимо, с тех пор и повелось, что люди не видевшие красоты этой страны распространяют о ней мифы. Нам повезло, что один бойкий мальдивец не поверил "знатокам" и решил рискнуть.

"Все началось со случайной встречи в Коломбо Джорджа Корбина, итальянского турагента, с Ахмедом Насимом, который в то время начинал службу в посольстве Мальдив, а впоследствии стал министром иностранных дел. В то время господин Корбин искал нетронутые острова, куда бы он мог привезти итальянцев купаться и ловить рыбу. Корбин влюбился в идиллический мальдивский архипелаг с первого взгляда. После своего первого посещения Мале вместе с Насимом на грузовом судне в 1971 году он пообещали вернуться сюда с еще большим количеством туристов", – рассказали корреспондентам Dni.Ru хранители истории развития туризма в Республике Мальдивы.

Итальянец не обманул. Сначала он привез небольшую группу фотографов и журналистов в Мале, а через несколько месяцев вернулся с туристами, которых разместили в первом резорте Мальдив – Kurumba. Название для отеля было выбрано не случайно, с языка дивехи "курумба" переводится как кокос – на необитаемом островке Вихаманафуши, который любезно принял первых путешественников, в то время были лишь кокосовые плантации.

Отцы-основатели мальдивского туризма тщательно подошли к подбору места для отеля. Остров Вихаманафуши находится в лагуне с кристально чистой водой, до взлетно-посадочной полосы и столицы рукой подать, а плантация кокосов стала прекрасным садом. "Курумба" и сегодня привлекает туристов со всего мира, а менеджеры отеля по прежнему придерживаются простого правила – гости должны чувствовать себя на острове как дома. Kurumba с первого дня своего существования опиралась на потребности туристов, и по сей день владельцы отеля совершенствуют его, не забывая о пожеланиях гостей.

"У нас был случай, один из гостей очень хотел читать книгу вечером на веранде, но на Мальдивах темнеет рано, а уличного освещения недостаточно для чтения. Он рассказал мне о своей проблеме, и уже через пару часов наш электрик смастерил дополнительный светильник на веранде его номера. Гость остался очень доволен, а нам для счастья друзей Курумбы не сложно сделать такую мелочь", – рассказал один из менеджеров курорта.

"Курумба" находится менее чем в 10 минутах езды на комфортабельном скоростном катере от международного аэропорта имени Ибрагима Насира (MLE).

Для многих во время планирования поездки на Мальдивы становится проблемой трансфер аэропорт-отель. Если открыть отзывы в Сети на эту тему, то все желание ехать на райские островки тут же отпадет. Что только не пишут люди. "Мы больше трех часов провели в местном аэропорту в ожидании вылета, а потом еще полтора часа с остановками летели на гидроплане. Было очень страшно и шумно. Возвращение домой было еще хуже, что бы успеть на наш рейс, пришлось проснуться в четыре часа утра", – написала одна из путешественниц.

Kurumba – отличный ответ на подобные отзывы. Представитель отеля встретит вас в аэропорту и уже через 5-10 минут проводит к белому комфортабельному катеру. На борту вам обязательно предложат освежающую салфетку и прохладную воду. Не успеете и моргнуть, как уже окажетесь у пристани в лагуне с кристально чистой водой.

На берегу вас встретят представители курорта, говорящие на практически любом языке мира. И это развенчает еще один миф о Мальдивах, что якобы тут никто не знает русский. В Курумбе весь персонал посещал уроки русского языка, которые прямо на острове давал преподаватель из России. На ресепшн круглосуточно на любые вопросы об отеле ответит русскоговорящий гид, а в ресторанах с вами поздороваются на русском, причем практически без акцента, и предложат русскоязычное меню.

Рестораны Курумбы – это тема для отдельной статьи. Вы пили когда-нибудь шампанское на завтрак? Если нет, то попробуйте сделать это в ресторане Thila, сидя за столиком на берегу океана. В меню только горячим блюдам отведено несколько страниц, а ведь еще есть фрукты, холодные закуски, смузи и фрэши. За неделю точно все не перепробовать. Для любителей уединиться в номере в "Курумбе" приготовили нечто особенное – ресторан прямо на террасе вашей виллы.

Отель предлагает своим гостям шесть типов вилл: с видом на закат или на рассвет, с собственным бассейном или с джакузи, в саду или на пляже.

Часто, люди никогда не бывавшие на Мальдивах говорят: "Зачем туда ехать, ведь умрешь же со скуки на острове". Спешим огорчить всех, кто думает так же. В Kurumba скучать точно не придется. Отель организовывает экскурсии на любой вкус – знакомство с историей Республики в Мале, закат с дельфинами в океане, рыбалка на рассвете, снорклинг-сафари на поражающем красотой подводного мира рифе, для самых любопытных – экскурсия в "запретную зону" и возможность увидеть отель изнутри.





А для любителей релакса здесь имеется райский уголок – спа-салон. Расположенный среди пышных садов Veli Spa подарит вам истинные Мальдивы. Тут под шум океана вы почувствуете спокойствие и безмятежность островов, а стресс или тревога сразу же оставят вас.

Являясь самым первым частным островным курортом Мальдив, "Курумба" сохраняет свое наследие, но не боится совершенствоваться и подстраиваться под требования современного мира. Сегодня Kurumba – это идеальное место для гостей всех возрастов. Резорт полный сюрпризов никого не оставит равнодушным.

