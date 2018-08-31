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Lifestyle

Главные события Москвы с 31 августа по 6 сентября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Grishin
Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях в Москве уходящего лета. Читайте, выбирайте то, что больше всего по душе и отправляйтесь получать новые яркие впечатления.
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31 августа, пятница

В центр аюрведы и йоги "Керала" для проведения индивидуальных консультаций по йоготерапии, классов по йога-садхане, медитации и пранаяме приезжает гуру йоги Шри Чандран. Метод мастера основывается на его многолетних исследованиях природы недугов, на индивидуальном подходе в лечении каждого человека, который будет эффективен именно для него. Ученикам откроются смыслы глубоких практик. В Индии более 20 лет он излечивает люмбаго, гипертензию и гипотонию, диабет, артрит, астму, экзему, эпилепсию, психоневрологические расстройства. Консультации продлятся до 30 сентября.

Фото: Пресс-служба

На открытой площадке "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" состоится концерт Тамары Гвердцители. Ее песни слушатели узнают с первых нот. За десятки лет творчества певица выступала по всему миру, исполняя песни на десятке разных языков. Как отмечают организаторы, каждая встреча с легендой советской и российской эстрады становится настоящим подарком для слушателей, ведь все ее песни давно стали народными. Тамара Гвердцители – одна из самых самобытных и элегантных певиц нашего времени.

В "Крокус Сити Холле" пройдет церемония вручения профессиональной премии "Радиомания-2018". Награды получают лучшие представители отрасли: ведущие, журналисты, авторы программ, команды проектов и руководство радиостанций. В этом году премия пройдет в 17-й раз. Гостей ждет встреча с популярными звездами шоу-бизнеса и лучшими радийщиками страны.

Роджер Уотерс. Фото: GLOBAL LOOK press/Stefano Cappa

В СК "Олимпийский" выступит один из ключевых участников и создатель большинства хитов группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В новой программе  прозвучат лучшие композиции с классических альбомов группы The Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, а также песни со свежей пластинки Is This the Life We Really Want? Ее поклонники ждали почти четверть века. Название текущего тура "Us + Them" отсылает к песне Us and Them с классического альбома The Dark Side of the Moon, который многие считают последним шедевром Pink Floyd.

1 сентября, суббота

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT откроет новый сезон группа "7Б". Коллектив появился на свет в 2001 году, когда прославился песней "Молодые ветра" и выпустил одноименный дебютный альбом. С тех творческий путь музыкантов продолжается, за плечами у них шесть пластинок и выступления на лучших площадках по всей стране.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится уникальная праздничная программа, приуроченная ко Дню знаний и началу учебного года – "Первый звонок". На сцену выйдут многочисленные звезды отечественной эстрады, в их числе Дима Билан, Глюк'OZA, Кристина Орбакайте, Алсу, Сати Казанова, Диана Гурцкая, Анжелика Варум, Наталья Подольская, Юлия Началова, шоу-балет ART FORCE, барабанное шоу "Vasiliev Groove" и другие артисты.

Майк Шинода. Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Kriemann

В Adrenaline Stadium выступит солист группы Linkin Park Майк Шинода. Год назад коллектив понес невосполнимую утрату: покончил с собой вокалист группы Честер Беннингтон. Его верный друг и соратник Майк Шинода, как и другие музыканты, был подавлен и опустошен, но сумел вернуться к жизни благодаря творчеству. И вот в Москве он представит свои новые песни, одни грустные и трагичные, другие светлые и жизнеутверждающие, а также исполнит некоторые хиты, которые стали классикой репертуара Linkin Park.

2 сентября, воскресенье

На сцену открытой площадки "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" выйдет Ирина Богушевская. Ее музыка, созданная с любовью, подойдет для тех, кто любит слушать сердцем и душой. Артистка сама создает весь свой репертуар, рассказывая поклонникам настоящие песни-истории и мини-спектакли. Ее стиль называют по-разному, иногда "театральным джазом" или "рок-кабаре", иногда "театральным шансоном". Но певица считает, что музыка – это стихия, не знающая жярлыков, поэтому жанры в репертуаре смешаны самые разные. В ее ансамбле играют лучшие музыканты столицы, которые понимают друг друга с полуслова и превращают любое выступление в искрящийся каскад импровизаций.

3 сентября, понедельник

В СК "Олимпийский" пройдет очередной масштабный образовательный бизнес-форум "Трансформация 4". Участниками мероприятия станут около 15 000 московских предпринимателей. Здесь выступят известные бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях, в их числе кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент "Сбербанка" Олег Смирнов и многие другие. Затрагиваемые темы: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.  Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте. 

Фото: трансформация.рф

4 сентября, вторник

В клубе "Союз Композиторов" выступит виртуозный трубач Виталий Головнев вместе со своими коллегами и друзьями. В концерте примут участие: Иван Фармаковский – фортепьяно, Дарья Чернакова – бас, Александр Зингер – ударные. Специальный гост – Дмитрий Мосьпан, тенор-саксофон. На концерте прозвучат авторские композиции и современная джазовая классика.

5 сентября, среда

В клубе "RED" в рамках мирового тура презентует новый альбом EVERLAST. Пластинка "Whitey Ford’s House of Pain" будет сыграна с расширенным коллективом музыкантов. Также попутно на концерте будет отпраздновано 20-летие со дня выхода в свет альбома "Whitey Ford Sings The Blues". Это мультиплатиновый диск, который совместил в себе эталонное звучание блюз-рока и все самые яркие черты хип-хопа восточного побережья, и поэтому стал одним из ярчайших музыкальных событий 1998 года. Также обещается, что будут исполнены хиты времен группы "House Of Pain".

6 сентября, четверг

В СК "Олимпийский" состоится благотворительный концерт "7 жизней". Звездные гости: Баста, Matrang, Мот, Feduk, Елена Темникова, Саша T-Killah, Антон Беляев и группа Therr Maitz. Ведущие концерта Михаил Галустян и Алла Михеева. Организаторы обещают незабываемое зрелище, которое гости запомнят надолго. Все собранные средства будут перечислены в поддержку особенных людей, героев этого концерта.

Мот. Фото: wikipedia.org/Okras

В Малом зале Государственного Кремлевского Дворца состоится открытие фестиваля Индии в России. В рамках программы Церемонии открытия будут представлены две известные формы индийского классического танца "Бхаратанатьям" и "Катхак", за которыми последует выступление ансамбля русского народного танца "Березка". Сообщается, что фестиваль Индии воссоздаст традиционное настроение и продемонстрирует богатство и разнообразие индийской культуры, в которую искусно вплетены элементы фьюжн и современных технологий. Фестиваль Индии олицетворяет собой проверенную временем дружбу между Россией и Индией.

31 августа 2018, 11:13

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