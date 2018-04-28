Главные ТВ-премьеры мая

Впереди – заветные выходные и куча планов, а совсем скоро уже и долгожданное лето. И самое время, чтобы включить ТВ, тем более что ожидается столько интересных премьер!

"По закону военного времени"

На Первом канале с 5 мая в 21:20

Продолжение военного детектива, в центре которого – следователи военной прокуратуры Иван Рокотов и Светлана Елагина (Екатерина Климова), а также их руководитель Николай Мирский. На дворе осень 1941 года. Следователям удалось вырваться из киевского котла и добраться до Харькова, где их подозревают в шпионаже в пользу фашистов. Героям предстоит не только добиться доверия новых коллег, но и передать в Москву важную информацию о деятельности группы немецких диверсантов, которую курирует высокопоставленный чиновник главной военной прокуратуры.

"Девочки не сдаются"

На СТС с 14 мая в 20:00

Сериал "Девочки не сдаются" рассказывает о пяти женщинах с разной судьбой. У каждой своя любовная история, свой характер и предпочтения: они влюбляются и расстаются, достигают успеха и пытаются справиться с поражениями. Бывшая модель, стюардесса, телеведущая, студентка и владелица ресторана – на первый взгляд, они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью и крепкая женская дружба.

"Посольство"

На НТВ с 7 мая

Действие сериала происходит в вымышленной стране Каледонии, которая находится на пороге принятия "антироссийского пакета". Здесь задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Событие моментально становится резонансным: мировые СМИ сообщают об этом на первых полосах газет, а мировая общественность выступает с осуждением. Команда российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) берется распутывать сложившуюся ситуацию вокруг российского посольства с целью предотвратить назревающий международный конфликт.

"Оттенки синего"

На Spike c 14 мая по будням в 18:20

В центре сюжета сериала – жизнь коррумпированного полицейского участка в Нью-Йорке, сотрудники которого в борьбе с преступностью часто переходят границы дозволенного и нарушают закон. Персонаж Дженнифер Лопес – детектив Харли Сантос, мать-одиночка, которая вынуждена ради того, чтобы ее дочь училась в престижной школе, брать деньги у местной мафии. Ее начальник, лейтенант Возняк, также замешан в нечистой игре, но при этом относится к Харли как к дочери и уже не раз приходил ей на помощь. Однажды в команде полицейского участка появляется крот, и Возняк твердо намерен вычислить его любой ценой.

"Бруклин 9-9"

На Paramount Comedy c 26 апреля по четвергам в 21:00

В новых сериях четвертого сезона сериала "Бруклин 9-9" героям самого легкомысленного полицейского участка Нью-Йорка придется нелегко: начальство принимает решение закрыть одно из отделений района и отправить в каждое по аудитору. Теперь инфантильному детективу Джейку Перальту (актер и комик Энди Сэмберг), его привлекательной напарнице Эми Сантьяго (Мелисса Фумеро, "Менталист"), суровому капитану Рэю Холту (Андре Брауэр, сериал "Убойный отдел") и мускулистому, но панически боящемуся опасности сержанту Терри Джеффордсу (Терри Крюс, "Неудержимые") придется понять, как отвести угрозу от участка и избежать закрытия, параллельно продолжая бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка.

"Теория большого взрыва"

На Paramount Comedy c 11 мая по пятницам в 21:00

Во второй половине самого последнего на данный момент 11 сезона "Теории большого взрыва" Шелдон и Эми продолжат подготовку к свадьбе. Известно, что это процесс не из легких, и паре придется решить, кто из их друзей станет шафером, а кто – подружкой невесты, какой будет холостяцкая вечеринка Шелдона, а также какой день года лучше всего подойдет для церемонии. Интригу хранят и актеры сериала. Недавно актриса Майем Биалик (Эми) опубликовала в своем Twitter фото свадебных нарядов молодоженов, но не в полный рост. Она выставила фото туфель невесты и жениха, при этом дав понять, что на Эми зрители все-таки увидят классическое свадебное платье, а вот яркие красные носки Шелдона со знаком Флэша под черные костюмные брюки напомнили фанатам, что Шелдон останется Шелдоном!