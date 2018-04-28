Главные ТВ-премьеры мая

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Суббота 28 апреля
Лента новостей
15:40
Объявлено о скором повышении пенсионного возраста
15:15
В Москве объявили штормовое предупреждение
14:54
Продам почку: на Украине процветает незаконная торговля органами
14:50
Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро
14:36
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
14:24
Бирюлевская линия метро выйдет за МКАД
14:17
Федерация бокса России стала дважды лауреатом престижной премии
14:12
Российских водителей стало проще штрафовать
13:58
Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором
13:51
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
13:48
В Петербурге известный режиссер разбился в ДТП
13:40
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна
13:28
Начальница почтового отделения обокрала пенсионера на 12 тысяч
13:23
В Волгоградской области в ДТП погиб начальник уголовного розыска
13:14
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
13:10
Володин: В Елшанке расселят еще один ветхий барак
12:50
Россиян ждет невероятно короткая рабочая неделя
12:44
Володин дал наказ строителям школы в Солнечном-2
12:37
54-летнюю Цыганову перепутали с Кожевниковой
12:31
Найден неожиданный способ взломать компьютер
12:28
Секс-символ Голливуда сверкнула обвисшей грудью
12:25
В России внезапно умерла 15-летняя сноубордистка
12:19
Конвейер перемолол машиниста на заводе в Татарстане
12:06
На Западе предсказали распад России
12:00
Отца Фриске грубо лишили надежды на лучшее
11:56
В Москве угнали иномарку за семь миллионов
11:45
Брижит Макрон рассказала о тяжелой жизни Меланьи Трамп
11:44
Американский комик сломал достоинство во время секса и написал об этом книгу
11:30
Откровенное признание российского химика об отравлении Скрипаля
11:16
Как шашлыки: женщина облила убитых детей жидкостью для розжига и бросила в костер
10:57
Шок и отчаяние: пожарный из "Зимней вишни" обратился к семье из СИЗО
10:56
После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон изменилась до неузнаваемости
10:48
Обнаружены неожиданные плюсы в употреблении вредных продуктов
10:46
В Сочи перевернулся грузовик с краской
10:41
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
10:27
В Москве автобус сбил байкера
10:18
Что посмотреть в праздничные выходные
10:12
Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками
09:53
Сила рукопожатия связана с успехом у женщин
09:47
В Удмуртии в ДТП погибли четыре человека
09:41
Россию назвали страной второго сорта
09:15
У популярного обезболивающего нашли опасные побочные эффекты
09:10
Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе
09:01
Попавшие в Россию "Томагавки" стали для США смертельным кошмаром
08:57
Совет на выходные
08:31
Звонкая пощечина довела испуганную Бузову до слез
08:30
"Любовь живет три года": помощник Путина пошутил на тему блокировки Telegram
08:27
В Петербурге у автобуса с пассажирами отказали тормоза
08:14
Москва подсказала Киеву способ захватить Крымский мост
08:01
Британия нанесла ощутимый удар России
07:47
Умер бывший президент Гватемалы
22:04
Ложь предателя Родченкова и "Новичок": кто кошмарит Россию
22:01
Возмущенный Киркоров борется с несправедливостью на "Евровидении"
21:58
Медведева просят вернуть водку на заправки
21:46
Подробности раздела имущества Табакова
21:45
Под Москвой мужчина умер через час после возвращения из больницы
21:41
"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
21:35
Обидчик Шурыгиной оправдался за насилие над курицей
21:11
Похож на бомжика: осунувшийся Корчевников перестал следить за собой
21:03
Огромная выдра прогнала двух голодных ягуаров (видео)
21:02
Сверкнувшая глубоким декольте Бледанс задела Сергея Зверева
20:55
В Москве из горящей квартиры спасли трех человек
20:54
Володин: важно работать с регионами для реализации послания президента
20:45
Засекреченный российский самолет попал на видео
20:36
Киевлянин подавился салом в кафе и умер
20:23
Порошенко оплатил "Одесскую Хатынь"
20:18
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
19:49
Киев решил забрать себе треснувший Крымский мост
19:46
"Ждем маленького Овечкина": Шубскую поздравляют с беременностью
19:31
Почему парламентаризм стал основой государственного строя
19:11
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
18:37
Почему дочь не простила Табакова даже после смерти
18:14
Известный актер умер в Москве на 92-м году жизни
17:56
Незаслуженно: народ не поверил в победу сына Рудковской
17:52
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
17:42
Создатель автомобиля "Нива" скончался в возрасте 76 лет
17:16
Путин пожаловался на свой ужасный почерк
17:05
В Москве иномарка врезалась в автобус и уехала с места ДТП
16:52
Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон
16:48
Нумерация россиян больно ударит по бюджету
16:20
В рот круглый год: Бузовой поступило заманчивое предложение
16:14
Володин призвал ускорить реализацию послания президента
16:04
После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь
16:02
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
15:59
"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
15:47
В Москве Mercedes протаранил скорую
15:43
Распускающий руки Малахов ошарашил Салтыкову
15:33
"Позорные ограждения": Зюганов эмоционально обратился к Путину
15:29
Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство
15:09
Во что играют россияне на работе
15:08
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
15:07
Протрезвевшую Борисову ищут у Волочковой
14:56
Хабенский раскрыл сенсационные детали интима с Джоли
14:46
Какой будет погода в Москве в майские праздники
14:37
Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости
14:36
В центре Петербурга горит автосервис (видео)
14:28
Москву спасли от серии терактов
14:23
В США умер легендарный музыкант
14:19
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
14:18
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
Джигарханян впал в кому
Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось
Lifestyle

Главные ТВ-премьеры мая

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Впереди – заветные выходные и куча планов, а совсем скоро уже и долгожданное лето. И самое время, чтобы включить ТВ, тем более что ожидается столько интересных премьер!
прочитано 385 раз

"По закону военного времени"

На Первом канале с 5 мая в 21:20

Продолжение военного детектива, в центре которого – следователи военной прокуратуры Иван Рокотов и Светлана Елагина (Екатерина Климова), а также их руководитель Николай Мирский. На дворе осень 1941 года. Следователям удалось вырваться из киевского котла и добраться до Харькова, где их подозревают в шпионаже в пользу фашистов. Героям предстоит не только добиться доверия новых коллег, но и передать в Москву важную информацию о деятельности группы немецких диверсантов, которую курирует высокопоставленный чиновник главной военной прокуратуры.

"Девочки не сдаются"

Кадр из сериала "Девочки не сдаются"

На СТС с 14 мая в 20:00

Сериал "Девочки не сдаются" рассказывает о пяти женщинах с разной судьбой. У каждой своя любовная история, свой характер и предпочтения: они влюбляются и расстаются, достигают успеха и пытаются справиться с поражениями. Бывшая модель, стюардесса, телеведущая, студентка и владелица ресторана – на первый взгляд, они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью и крепкая женская дружба.

"Посольство"

На НТВ с 7 мая

Действие сериала происходит в вымышленной стране Каледонии, которая находится на пороге принятия "антироссийского пакета". Здесь задерживают первого секретаря российского посольства Геннадия Веденеева (Гела Месхи) с кейсом, набитым наркотиками. Событие моментально становится резонансным: мировые СМИ сообщают об этом на первых полосах газет, а мировая общественность выступает с осуждением. Команда российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым (Игорь Ливанов) берется распутывать сложившуюся ситуацию вокруг российского посольства с целью предотвратить назревающий международный конфликт.

"Оттенки синего"

На Spike c 14 мая по будням в 18:20

В центре сюжета сериала – жизнь коррумпированного полицейского участка в Нью-Йорке, сотрудники которого в борьбе с преступностью часто переходят границы дозволенного и нарушают закон. Персонаж Дженнифер Лопес – детектив Харли Сантос, мать-одиночка, которая вынуждена ради того, чтобы ее дочь училась в престижной школе, брать деньги у местной мафии. Ее начальник, лейтенант Возняк, также замешан в нечистой игре, но при этом относится к Харли как к дочери и уже не раз приходил ей на помощь. Однажды в команде полицейского участка появляется крот, и Возняк твердо намерен вычислить его любой ценой. 

"Бруклин 9-9"

На Paramount Comedy c 26 апреля по четвергам в 21:00

В новых сериях четвертого сезона сериала "Бруклин 9-9" героям самого легкомысленного полицейского участка Нью-Йорка придется нелегко: начальство принимает решение закрыть одно из отделений района и отправить в каждое по аудитору. Теперь инфантильному детективу Джейку Перальту (актер и комик Энди Сэмберг), его привлекательной напарнице Эми Сантьяго (Мелисса Фумеро, "Менталист"), суровому капитану Рэю Холту (Андре Брауэр, сериал "Убойный отдел") и мускулистому, но панически боящемуся опасности сержанту Терри Джеффордсу (Терри Крюс, "Неудержимые") придется понять, как отвести угрозу от участка и избежать закрытия, параллельно продолжая бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка.

"Теория большого взрыва"

На Paramount Comedy c 11 мая по пятницам в 21:00

Во второй половине самого последнего на данный момент 11 сезона "Теории большого взрыва" Шелдон и Эми продолжат подготовку к свадьбе. Известно, что это процесс не из легких, и паре придется решить, кто из их друзей станет шафером, а кто – подружкой невесты, какой будет холостяцкая вечеринка Шелдона, а также какой день года лучше всего подойдет для церемонии. Интригу хранят и актеры сериала. Недавно актриса Майем Биалик (Эми) опубликовала в своем Twitter фото свадебных нарядов молодоженов, но не в полный рост. Она выставила фото туфель невесты и жениха, при этом дав понять, что на Эми зрители все-таки увидят классическое свадебное платье, а вот яркие красные носки Шелдона со знаком Флэша под черные костюмные брюки напомнили фанатам, что Шелдон останется Шелдоном!

28 апреля 2018, 14:09

комментарии

Политика

Медведев высказался об уходе на отдых
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
Москва подсказала Киеву способ захватить Крымский мост
Британия нанесла ощутимый удар России

Шоу-бизнес

Аксюта обслужил счастливую Самойлову
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна
54-летнюю Цыганову перепутали с Кожевниковой

Проишествия

Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Популярного комика признали виновным в изнасиловании

Lifestyle

"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Шоу-бизнес

Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде

Пользователи Сети негативно восприняли смелый образ актрисы
Шоу-бизнес

Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости

Оперная дива не может все бросить
Спорт

Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала

Брызгалова сменила партнера
Шоу-бизнес

Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе

В Сети распространилось забавное видео

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

Фоторепортажи

Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова

Спорт

Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Кержакова возмутило вранье Козловского
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Как шашлыки: женщина облила убитых детей жидкостью для розжига и бросила в костер
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru