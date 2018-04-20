В Москве вручили премию Insta Cinema Awards – 2018

В Москве в ресторане "Синематограф" состоялось торжественное вручение третьей по счету премии Insta Cinema Awards – 2018. Ее вручали за самые выдающиеся достижения звезд российского кинематографа в социальной сети Instagram.



Помещение генерального партнера премии – ресторана "Синематограф", стилизованного в лучших традициях первых американских Cinema, буквально сияло от звездности в этот вечер. Среди гостей было множество звезд отечественного шоу-бизнеса.





В кулуарах можно было встретить Дмитрия Хрусталева, Агнию Кузнецову, Романа Курцына, Кирилла Ковбаса, Даниила Вахрушева, Ларису Баранову, Екатерину Архарову, Анну Слю, Романа Полянского, Виталия Мишуру, Саида Дашук-Нигматуллина, Весту Буркот, Яниса Политова.





Кроме того, внимание журналистов было обращено на Полю Полякову, Марию Берсеньеву, Карину Мишулину, Настю Годунову, Максимилиана Лапина, Марию Солодар, Марию Кольцову, Мирославу Шведову, Ольгу Аристову, Полину Быстрицкую, Сару Окс, репера NJohn и других именитых звезд Instagram.







Всех пришедших ожидала увлекательная программа, насыщенная конкурсами, лотереями и выступлениями популярных артистов. Перед публикой выступали группы The Jigits и The Davincies, певец Рома Ричи и звезда шоу-биза Анна Калашникова. Почетная роль ведущего вечера досталась Виталию Мишуре, который справился с ней легко и безукоризненно.





Разумеется, гвоздем программы стало награждение номинантов премии Insta Cinema Awards 2018. Счастливыми обладателями заветных статуэток стали:

Дмитрий Хрусталев в номинации "Insta КиноЮмор года",

Кирилл Ковбас в номинации "Insta Кинопрорыв", за роль в фильме "Кухня. Последняя битва",

Анна Шепелева в номинации "Лучшая женская роль в сериале", за роль в сериале "Реальные пацаны",

Роман Курцын в номинации "Insta Лучшая мужская роль", за роль в фильме "Я худею"

Даниил Вахрушев в номинации "Лучшая мужская роль в сериале", за роль в сериале "Супер Бобровы"

Екатерина Архарова в номинации "Insta итальянская актриса" за многочисленные роли в иностранных фильмах.





Сюрпризом для гостей стали конкурсы от партнеров мероприятия. Первый прошел под названием "Больше лайков – больше пользы!" от итальянской компании дизайнерской бытовой техники SMEG, главным призом которого стал культовый чайник SMEG. На протяжении всего вечера, желающие без устали собирали лайки под своими конкурсными фото и успешнее всех оказался пост, набравший более 3000 лайков. А второй конкурс прошел в виде лотереи среди пришедших, призом в которой стал подарочный сертификат на услуги студии "Ресницамания.рф".





Однако, без подарка и угощения в этот вечер не ушел никто. Официальными партнерами премии выступили такие именитые бренды как "Chateau Tamagne, SMEG, "Ресница Мания.рф", "Свисс Фарм Женева" представляющая бренд селективной косметики ОМЕГА ДЕРМ, бренд по уходу за волосами Tahe, Vilenta, Vivienne Sabo, СПА-салоны "Вай Тай", клиника красоты Клиника эстетической медицины и косметологии Premium Aesthetics, LATTESSO – единственный кофе без добавок, INCITY, уникальные шоколадные подарки от "Конфаэль", ГК "ЛЮКСОР".





Конечно же, фото и видео мероприятия можно также найти в социальной сети Instagram по официальному хештегу премии #instacinemaawards2018