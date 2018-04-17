Как приготовить баклажаны по-турецки

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местных кухонь. Подданный Соединенного Королевства делится очередным рецептом с читателями Dni.Ru.



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