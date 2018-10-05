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Lifestyle

"Синдром уходящего поезда" у женщин среднего возраста

Фото: pixabay.com
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Как это ни печально признавать, но со многими женщинами средних лет случаются странные перемены. "Синдром уходящего поезда" косит ряды. 
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У одних чудачество выражается в том, чтобы разгуливать по городу в максимально откровенном наряде, невзначай демонстрируя удивленным гражданам резинку чулок, в любви к экстремальным мини-юбкам, колготкам в сетку и вообще внешнему виду в стиле "тотальная распродажа". У других – в стремлении покрепче вцепиться в какие-нибудь плохонькие штаны и смиренно терпеть побои, издевательства, упреки. И все это лишь за такой спорный аргумент, как штамп в паспорте, который, по древним преданиям, приносит счастье. У третьих – в отчаянных экспериментах на сайте знакомств, которые кончаются визитами домой к незнакомым и неопрятным мужчинам. А потом и вовсе лечением от неприличной болезни.

Что становится причиной такого странного поведения у дам, которые, казалось бы, еще недавно были разумными, адекватными и предсказуемыми женщинами? Все просто. У дамы – "синдром уходящего поезда", и она отчаянно пытается запрыгнуть в последний вагон.

Причин у этого, еще не описанного наукой заболевания, три: давление общества, возрастные кризисы женщины, сниженная и шаткая самооценка.

Фото: pixabay.com

Давление общества состоит в том, чтобы ежедневно и ежечасно напоминать о том, что "часики тикают". Это делает косметическая промышленность, ежедневно с экрана предлагая нам замедлять старение. Это делают знакомые и коллеги, беззастенчиво интересуясь: "Ну когда уже?" Это делают даже самые близкие люди, ведь и они несвободны от стереотипов, существовавших тысячелетиями. Но все эти оханья и аханья досужих сплетниц и ворчания телевизора не имели бы никакой силы, если бы женщина не находила отклика на них в своей душе.

В определенные возрастные периоды человек переживает кризисы, от этого не уйти. Один из самых сложных – кризис среднего возраста. Когда человек дает оценку всей прошедшей жизни. Если эта оценка его не устраивает, он может делать резкие шаги для того, чтобы все поменять. Кстати, особенностью кризиса среднего возраста является то, что обесценивается вся предыдущая жизнь. Незамужние хотят замуж. Замужние тоскуют по свободе. Бездетные хотят детей. "Детным" надоели хлопоты и жизнь кажется спущенной на пеленки. Недовольны все. Единственное утешение состоит в том, что этот кризис рано или поздно закончится.

Фото: pixabay.com

Третьей же причиной женских переживаний и страданий, вперемежку с попытками запрыгнуть в последний вагон, является низкая самооценка, построенная только вокруг внешности, сексуальности, привлекательности для мужчин.

Если женщина всю свою жизнь только и делала, что соблазняла, крутила мужчинами, прихорашивалась, то лишние морщинки или складки на талии могут сделать ее жизнь невыносимой. Ведь красота ускользает, а никаких других точек приложения энергии и не было вовсе. Лучше чувствуют себя те женщины, которые не складывали все яйца в одну корзину, а отдавали свою энергию разным жизненным сферам. Например, своему хобби, карьере, спорту, общению с близкими и так далее…

Словом, кризисы бывают в каждом возрасте. Но чтобы эти кризисы не размазывали женщину по стенке и не заставляли совершать смешные и нелепые поступки, в ее жизни должно быть нечто большее, чем только мужчины. И самооценка ее должна опираться не только на то, как смотрит на тебя прохожий с мужскими половыми признаками. Всем дамам любого возраста я желаю не бегать за уходящим поедом, а быть им. Это куда интереснее! 

5 октября 2018, 15:20

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