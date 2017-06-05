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Lifestyle

Cамые чистые пляжи Европы

Фото: GLOBAL LOOK press\Hedonism Resort/Whitehotpix
Перед сезоном отпусков и отдыха на море перед путешественниками часто встает вопрос, куда ехать загорать и купаться. Хочется, чтобы пляж был чистый, удобный, безопасный и оборудованный всем необходимым. Как найти такой? Искать развевающийся голубой флаг!
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Голубой флаг – это международная награда, которую ежегодно вручают пляжам и причалам, купаться на которых абсолютно безопасно. Если видите над пляжем такой флаг, можете быть уверены, что вода здесь чистая и регулярно тестируется, мусор собирают, песок чистят, а домашних животных не пускают. На таком пляже обязательно есть душевые кабинки, а также работают спасатели. И, главное, доступ сюда абсолютно свободный.

Согласно последнему рейтингу, больше всего пляжей, отмеченных голубым флагом, в Испании, затем идут Греция, Турция, Италия и Португалия. Вместе с OneTwoTrip Dni.Ru нашли лучшие пляжи в этих странах и подсчитали, во сколько обойдется отдых на самых чистых побережьях.

Испания

В 2017 году 578 пляжей Испании получили награду. С одной стороны, это на 6 меньше, чем в прошлом году. С другой, это плюс: количество пляжей снизилось, поскольку были повышены требования к качеству воды. Больше всего пляжей с голубым флагом в Валенсии (их там 129), дальше идет Галисия (113), Каталония (95) и Андалусия (90).

Пляж Эль Кабаниал (El Cabanyal), Валенсия

Лучшее время для отдыха: 3 июня – 10 сентября.

Перелет + отель в Валенсии на 7 дней на одного: от 35 780 рублей.

Это главный пляж Валенсии, расположен прямо в черте города. Дорога до него от центра города займет около 20 минут на автобусе или трамвае.

Эль Кабаниал – широкий песчаный пляж с зонтиками и удобными лежаками. Вода здесь обычно спокойная. Вдоль всего пляжа идет набережная, где любят гулять местные жители и туристы. Здесь же расположены многочисленные рестораны, где можно попробовать местные блюда и свежие морепродукты.

Пляж Эль Кабаниал, Валенсия. Фото: wikipedia.org

Пляж Кала Каньельес (Cala Canyelles), Ллорет-де-Мар

Лучшее время для отдыха: 1 июня – 1 октября.

Перелет + отель в Ллорет-де-Мар  на 7 дней на одного : от 28 279 рублей.

Этот не очень большой, но очень уютный пляж расположен дальше всего от городского центра. Здесь золотистый песок, прозрачное море и отличный сервис. Протяженность пляжной полосы – 400 метров. Пляж окружен скалами, на которых растут сосны. Добираться лучше всего на машине.

Пляж Кала Каньельес, Ллорет-де-Мар. Фото: wikipedia.org

Греция

В этом году 486 пляжей Греции получили голубые флаги – это на 56 больше, чем в 2016. Больше всего таких пляжей на Крите (112), в Центральной Македонии (68), на Южных Эгейских островах (68) и на Ионических островах (49).

Пляж Канал Д’Амур (Canal D’Amour), Корфу

Лучшее время для отдыха: 5 июня – 31 октября

Перелет + отель на 7 дней на одного (до Керкиры): от 37 838 рублей

Небольшой пляж на одном из самых популярных у россиян греческих островов – Корфу. Добираться сюда удобнее всего из городка Сидари, но можно удобно доехать и из столицы острова: из Керкиры каждый час ходят автобусы, а дорога на машине займет около часа.

Романтичное название полностью соответствует атмосфере этого местечка: небольшой пляж с мелким белым песком и лазурной водой окружен белыми утесами, и не влюбиться в него сложно. По легенде любой, кто проплывет через узкий проход в одной из скал, встретит любовь всей его жизни.

Пляж Канал Д’Амур, Корфу. Фото: GLOBAL LOOK press/Katja Kreder

Пляж Вай (Vai), Крит

Лучшее время для отдыха: 5 июня – 31 октября

Перелет до Ираклиона – от 22 650 рублей, отель в Палекастро на 7 дней – от 6 511 рублей.

Пальмовый пляж Вай расположен в восточной части Крита. Он назван по имени расположенной здесь же финиковой рощи, одной из достопримечательностей острова. Добираться до пляжа удобнее всего из городов Сития или Палекастро.

Море здесь спокойное, песок мелкий и золотистый, а лежаков под зонтиками из листьев хватает всем. Пляж окружен скалами, на одной из них есть смотровая площадка, на которую можно подняться. Рядом с пляжем есть кафе и ресторан.

Пляж Вай, Крит. Фото: GLOBAL LOOK press/K. Kreder

Франция

В этом году Франция уступила Греции второе место по количеству самых безопасных пляжей: на ее счету всего 390 наград (в 2016 году их было 400). Больше всего отмеченных голубым флагом пляжей – 58 – в регионе Прованс—Альпы—Лазурный Берег. На втором месте Окситания с 53 пляжами.

Пляж Гран Мэр (Plage de la Grande Mer), Кассис

Лучшее время для отдыха: 1 июня – 30 сентября

Перелет до Марселя – от 18 881 рублей, отель в Кассисе на 7 дней – от 27 574 рублей.

Идеальное место для семейного отдыха. Небольшой песчано-галечный пляж протяженностью всего в 300 метров расположен у подножия утеса недалеко от порта в городке Кассис. При этом вода здесь идеально чистая и прозрачная. Есть все необходимые активности для отдыха, в кафешках и ресторанчиках недостатка тоже не будет.

Пляж Гран Мэр, Кассис. Фото: GLOBAL LOOK press/David R. Frazier

Пляж Сен-Клэр (La plage Saint-Clair), Ле-Лаванду

Лучшее время для отдыха: 1 июля – 31 августа

Перелет до Марселя: от 18 881 рублей, отель в Ле-Лаванду на 7 дней – от 31 404 рублей.

Красивый песчаный пляж, обладающий своим микроклиматом – этому способствует расположенный рядом сосновый бор. Чистый белый песок, прозрачное море, приятные ресторанчики в паре минут пешком – что еще нужно? Безопасность и удобства на уровне, впрочем, как и на всех пляжах с голубым флагом. Добираться удобнее всего из городка Лаванду на машине.

Пляж Сен-Клэр, Ле-Лаванду. Фото: GLOBAL LOOK press/Katja Kreder

Италия

Число итальянских пляжей, получивших в этом году голубой флаг, возросло до 342 – для сравнения, в прошлом году их было 293. Больше всего безопасных пляжей на Лигурии (27), следом идут Тоскана (19) и Марке (17).

Пляж Байя Блю (Baia Blu), Леричи

Лучшее время для отдыха: 1 июня – 15 сентября

Перелет до Болоньи – от 17 850 рублей, отель в Леричи на 7 дней – от 30 638 рублей.

Леричи – один из прекрасных городков Лигурийского побережья, про которые знает не так много российских туристов. Небольшой пляж Байя Блю представляет собой идеальное место для отдыха: он скрыт в небольшой бухте между скал, поэтому очень уютный. Здесь чистейшее море, мелкая галька и золотой песок, удобные лежаки и зонтики. Недалеко от пляжа много кафешек и ресторанчиков.

Пляж Байя Блю, Леричи. Фото: wikipedia.org

Пляж Форнильо (Spiaggia Fornillo), Позитано

Лучшее время для отдыха: 1 июля – 15 сентября

Перелет до Неаполя: от 17 598 рублей, отель в Сорренто на 7 дней – от 32 553 рублей.

Крошечный пляж в одном из красивейших городов Амальфийского побережья. Форнильо в три раза меньше соседнего городского пляжа и в несколько раз чище. Все города на побережье расположены на скалах, так что не удивляйтесь, что к морю придется идти пешком по длинной лестнице – почти 800 ступеней. Но оно того стоит: сам пляж удивительно красивый. На берегу в основном мелкая галька, песок только у самой воды. Отдельный плюс – небольшое кафе с хорошим меню.

Пляж Форнильо, Позитано. Фото: wikipedia.org

Португалия

Португалии в этом году досталось 277 голубых флагов. Больше всего награжденных пляже рядом с Албуфейрой (22), на втором месте Вила-ду-Бишпу с 11 наградами, замыкает тройку лидеров Лоле (10). При этом голубые флаги развеваются над 55% пляжей страны.

Пляж Фалезиа (Praia da Falésia), Албуфейра

Лучшее время для отдыха: 1 июля – 20 сентября

Перелет до Фаро – от 28 367 рублей, отель в Албуфейре на 7 дней – от 5 745 рублей.

Это длинный песчаный участок на южном побережье Португалии, на котором на самом деле разместилось целых два пляжа, отмеченных голубыми флагами — Falésia/Açoteias и Falésia/Alfamar. Согласно одному из опросов Фалезиа признан одним из двадцати пяти лучших пляжей Европы. И неудивительно, ведь здесь есть все для райского отдыха: мелкий чистый песок, красивые прибрежные скалы всех оттенков охры и все удобства. Глубина моря здесь не очень большая, поэтому вода отлично прогревается.

Добираться лучше всего из Албуфейры на машине.

Пляж Фалезиа, Албуфейра. Фото: GLOBAL LOOK press/GTW

Пляж Мейа (Meia Praia), Лагуш

Лучшее время для отдыха: 1 июля – 30 сентября

Перелет до Фаро – от 28 367 рублей, отель в Лагуше на 7 дней – от 5 741 рублей.

Пляж Мейа расположен на песчаном отрезке длиной 5 км недалеко от города Лагуш. Он обрамлен песчаными дюнами с проложенными в них дорожками. Здесь очень спокойно и красиво, есть пляжные кафе и бары, а на самом пляже – все необходимое для комфортного отдыха.

На машине из Лагуша сюда можно доехать за 15 минут. Еще один вариант – сесть на поезд или дойти пешком (по пешеходному мосту через реку дорога занимает почти столько же, сколько путь на машине – 18 минут).

Пляж Мейа, Лагуш. Фото: GLOBAL LOOK press/Konrad Wothe

Автор: Василий Ручкин5 июня 2017, 11:25

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