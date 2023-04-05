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Среда 5 апреля

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МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора

МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора
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Актуальные данные о случившемся.

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на улице Знаменка в столице. Информация поступила от пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

По последним данным, пострадавших в результате случившегося нет. В настоящий момент системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечает, что из-за возгорания затруднено движение по Гоголевскому бульвару.

Известно, что информация о задымлении в здании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 19:29. Прибывшие на место происшествия пожарные выявили возгорание электробытового прибора на площади пять квадратных метров, после чего огонь был потушен.

Ранее новостные агентства распространяли информацию о том, что пожар произошел по адресу: ул. Знаменка, д. 19. Журналисты отмечали, что по этому адресу расположено здание Минобороны России. Из-за происходящего пришлось эвакуировать порядка 50 человек.

5 апреля 2023, 22:00
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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