В Череповце жена хоккеиста "Северстали" сбила ребенка

Пострадавшую девочку увезли в больницу.

В Череповце на пешеходном переходе супруга хоккеиста "Северстали" наехала на ребенка. По словам самой участницы ДТП, она двигалась с невысокой скоростью и пыталась объехать другую машину. Из-за этого обзор был закрыт, она не заметила людей на пешеходном переходе, передает RT.

В этот момент дедушка с внучкой переходили дорогу. Водительнице удалось объехать мужчину, а ребенка она задела по касательной. По данным Пятого канала, от удара об машину девочка отлетела на несколько метров.

Ответственности за случившееся жена хоккеиста "Северстали" не снимает. Как сообщает телеканал "360", пострадавшая девочка уже находится дома.