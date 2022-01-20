В подмосковном Чехове хулиганы разгромили автобусную остановку и избили кондуктора

Два молодых человека устроили дебош на автостанции в подмосковном Чехове. Парни разгромили павильоны остановки, а также разломали табло с расписанием. Как сообщает "Подмосковье сегодня", кондуктор попытался образумить хулиганов. Однако агрессивные молодые люди напали на женщину и избили ее.
После случившегося пострадавшая вызвала полицию и скорую помощь. По данным "Вестей Подмосковья", ей пришлось провести в медпункте некоторое время. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из зачинщиков беспорядка. По всей видимости, парень учится в местном техникуме.