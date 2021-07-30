В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы

Инцидент случился еще во вторник в СНТ "Локомотив" Богородского городского округа. 60-летний житель Балашихи решил покосить лужайку перед домом. Провод газонокосилки запутался в леске, и несчастного ударило током. В результате случившегося он скончался.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", 82-летняя мать мужчины видела, как все произошло и пыталась ему помочь. Однако женщину также ударило током. К счастью, она осталась жива.
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