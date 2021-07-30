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Происшествия

У "Норникеля" снова авария: на руднике погиб рабочий

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Один из взрывников погиб на руднике "Комсомольский" в Норильске. Его разрабатывал "Норильский никель", генеральным директором которого является миллиардер Владимир Потанин.

Инцидент произошёл утром 30 июля, когда во время проведения работ по заряжанию забоя отслоилась часть породы. Сотрудник ООО "Заполярная строительная компания" получил несовместимые с жизнью травмы.

Напомним, что всего год назад на Норильской ТЭЦ-3 произошла утечка нефтепродуктов, которая привела к серьёзному загрязнению близлежащих водоёмов. В результате Росрыболовство взыскало с одной из структур "Норникеля" 59 миллиардов рублей за ущерб водным биоресурсам, сообщает телеканал "360".

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Автор: 30 июля 2021, 12:24 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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