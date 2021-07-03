Популярный артист Бродвея умер после длительной борьбы с болезнью

Мировое киносообщество потрясено известием о трагедии. Пресса распространяет информацию о том, что умер актер Стюарт Дэймон.
Уточняется, что на протяжении длительного времени артист страдал от почечной недостаточности. Наибольшую популярность Дэймон получил благодаря роли в "мыльной опере" "Главный госпиталь". Он начинал свою карьеру на Бродвее.
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