Популярный артист Бродвея умер после длительной борьбы с болезнью

Мировое киносообщество потрясено известием о трагедии. Пресса распространяет информацию о том, что умер актер Стюарт Дэймон.

Уточняется, что на протяжении длительного времени артист страдал от почечной недостаточности. Наибольшую популярность Дэймон получил благодаря роли в "мыльной опере" "Главный госпиталь". Он начинал свою карьеру на Бродвее.