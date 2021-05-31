СМИ: прославившийся в 90-х Тарзан погиб при крушении самолета

Мировое киносообщество было потрясено трагическим известием. Сообщается, что при крушении самолета погиб актер Джозеф Лара.
Артист прославился в девяностых благодаря роли Тарзана в культовом сериале. Помимо актера погибли еще шесть человек, среди которых числится супруга звезды, передает "Москва 24".
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