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Происшествия

В центре Москвы обрушились строительные леса

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В самом центре Москвы – на Лубянском проезде – произошло опасное ЧП. Из-за обилия снега на прохожих обрушились строительные леса, передает VSE42.RU. Экстренные службы разбирают завалы.

Сообщается, что в результате ЧП пострадал один человек. По счастливому стечению обстоятельств, он получил незначительные повреждения.

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Автор: 15 февраля 2021, 18:55 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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