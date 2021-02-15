В центре Москвы обрушились строительные леса

В самом центре Москвы – на Лубянском проезде – произошло опасное ЧП. Из-за обилия снега на прохожих обрушились строительные леса, передает VSE42.RU. Экстренные службы разбирают завалы.
Сообщается, что в результате ЧП пострадал один человек. По счастливому стечению обстоятельств, он получил незначительные повреждения.
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