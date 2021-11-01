Вооруженный мужчина удерживал двух девушек в своей квартире в Красногорске

В подмосковном Красногорске полиция освободила двух девушек, которых силой удерживал в своей квартире вооруженный мужчина. Он угрожал им автоматами и гранатой, сообщают "Вести Подмосковья".
"Находясь в квартире, одна из потерпевших попыталась сбежать, и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции. В результате проведенных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника, им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения", – цитирует начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяну Петрову "Радио 1".
Популярные темы форума
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!