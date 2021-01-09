В Индонезии таинственно исчез самолет с пассажирами: началась спасательная операция

В Индонезии с радаров авиадиспетчеров пропал пассажирский самолёт Boeing 737-500. Связь с экипажем также была потеряна.
Авиалайнер принадлежал компании Sriwijaya Air и направлялся из столицы Индонезии – Джакарты – в город Понтианак. Известно, что на борту воздушного судна находились десятки человек. СМИ сообщают, что в течение минуты самолёт снизился более чем на три километра. Инициирована спасательная операция.
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