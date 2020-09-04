Во время Гран-при Москвы умер велогонщик

На трассе во время Гран-при Москвы потерял сознание 22-летний велогонщик Павел Свешников, передает Пятый канал. На носилках его отнесли в прибившую на место машину реанимации, однако врачи оказались бессильны – молодой спортсмен скончался. Тренер сборной России Владимир Кирильцев рассказал, что до этого он на здоровье не жаловался. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые