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Спустя месяц после взрыва в Бейруте под завалами нашли выжившего

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С момента ужасающего взрыва в порту Бейрута, кадры которого потрясли весь мир, минул месяц. Официально поисково-спасательная операция была завершена. Тем не менее, разбор завалов продолжается.

Так, группа чилийских спасателей нашла тела двух погибших, передает "Царьград". При этом аппаратура уловила под обломками звук сердцебиения – 20 ударов в минуту. Это значит, что там может находиться выживший. Сейчас специалисты пытаются подобраться к этому месту, чтобы установить это точно.

Автор: 4 сентября 2020, 20:33 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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