Умер главный конструктор Ту-154

В возрасте 95 лет ушел из жизни знаменитый авиаконструктор Александр Шенгардт, передает Life.ru. Он принимал участие в создании самолетов, ставших заметными вехами в советском самолетостроении. Речь идет как о гражданских, так и о военных моделях. Более того, Александр Шенгардт был главным конструктором первого отечественного пассажирского лайнера – Ту-154.
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