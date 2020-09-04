Объявлено о жертве взрыва в центре Тбилиси

Стали известны подробности про взрыв, прогремевший днем 4 сентября в центре Тбилиси. Удалось установить точное место произошедшего – им оказался клуб "Дежавю" на улице Костава. Во время установки взорвался кислородный баллон, передает сайт VSE42.RU. В результате ЧП погиб один человек, пострадали еще трое. Раненые были доставлены в больницу.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые