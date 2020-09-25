В Сербии рухнул самолет МиГ-21

В районе села Брасина под городом Мали-Зворник рухнул самолет МиГ-21 Военно-воздушных сил Сербии, передает RT. На место выдвинулись оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.
В районе села Брасина под городом Мали-Зворник рухнул самолет МиГ-21 Военно-воздушных сил Сербии, передает RT. На место выдвинулись оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.
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