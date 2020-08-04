Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте

Согласно информации Красного креста в Ливане число пострадавших от мощного взрыва в Бейруте составляет по меньшей мере 2,7 тысячи человек. Министерство здравоохранения страны отметило, что число жертв оценивается на данный момент в 30 человек. Информация о последствиях ЧП постоянно обновляется.