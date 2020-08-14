Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве

В собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве была обнаружена мертвой 81-летняя преподавательница филологического факультета МГУ Инна Христиансен, передает Life. Ранее родственники сообщили о ее исчезновении.
Полиция приехала по месту жительства Христиансен. Поскольку на звонок хозяйка не вышла, было принято решение вскрыть дверь. Выяснилось, что тело пролежало около трех дней. Обстоятельства смерти устанавливаются.
Популярные темы форума
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Я фигуристая, а он говорит полная
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Многие люди хотят СССР назад.
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Тест Лионы
Муж оказался бисексуалом