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В Москве корабль врезался в причал

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Теплоход столкнулся с причальной стенкой в Москве. Инцидент произошел накануне вечером.

Столкновение произошло при развороте корабля. На борту судна находились 46 выпускников 9 класса и 10 взрослых людей. В результате происшествия никто из них не пострадал. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Автор: 26 июня 2020, 09:11 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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