В Подмосковье произошел крупный пожар

В поселке Нахабино Московской области вспыхнул склад. Площадь пожара составила около 750 квадратных метров.
На месте происшествия работают спасатели. Как сообщает "Вечерняя Москва", открытое горение ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.
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