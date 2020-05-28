У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей

В Сочи у местного жителя похитили рукописную книгу А.С. Пушкина. Сумма ущерба составила около 75 миллионов рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали бывшую сожительницу потерпевшего. Женщина уже признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Мать алкоголичка
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Замутил с темнокожей
Будете делать прививку от коронавируса?
Что думаете о второй волне коронавируса?
Кто должен платить?