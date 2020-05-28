В Петербурге трое странных угонщиков пытались похитить экскаватор

Трое преступников попытались угнать экскаватор на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Однако им это не удалось – странную банду сразу задержала полиция.
Злоумышленники хорошо подготовились: они достали грузовой автомобиль и необходимое оборудование. Правоохранители установили, что эти же люди угнали экскаватор осенью 2019 года.
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