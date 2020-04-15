Возле подмосковного кладбища нашли труп

В городе Дмитров Московской области местные жители обнаружили тело мужчины средних лет. Труп лежал возле тропинки, ведущей к Старовнуковскому кладбищу.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не было найдено. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, а также обстоятельства его гибели, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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