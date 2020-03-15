Культовый рок-музыкант умер из-за страшной болезни

В Америке умер знаменитый музыкант Дженезис Пи-Орридж. Он прославился тем, что основал культовую группу, которая стала законодателем целого жанра.
Несколько лет художник страдал от лейкемии и ездил в свою прощальный тур. По данным издания The New York Times, музыкант будет похоронен рядом со своей супругой.
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