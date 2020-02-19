В Москве таксист украл у пассажира почти полмиллиона

В Москве задержали водителя такси, которого подозревают в краже крупной суммы денег с карты клиента. Преступление было совершено в Нагорном районе города.
По данным издания "Вечерняя Москва", злоумышленник в различных банкоматах похитил с его банковской карты денежные средства. Ущерб составил более 490 тысяч рублей.
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