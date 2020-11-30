В Москве сиделка с двумя подельниками ограбила 90-летнего мужчину

В российской столице сиделка ограбила своего подопечного. Для совершения преступления злоумышленница взяла на дело двух подельников.
Добычей преступников стали сбережения потерпевшего в размере 50 тысяч рублей. Подозреваемых задержали, ведется разбирательство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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