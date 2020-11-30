Основатель бренда сырков "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса

Сегодня в связи с трагическим известием скорбит вся молочная промышленность России. Стало известно, что умер российский предприниматель Борис Александров.
По данным Life, бизнесмен скончался из-за COVID-19. Стоит отметить, что он стал известен в медиа пространстве благодаря успеху его продукта на отечественном рынке – сырков "Б. Ю. Александров".
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